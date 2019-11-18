В Ромоданово в результате ДТП пострадала 24-летняя девушка

В Ромоданово произошло ДТП, в результате которого пострадала 24-летняя девушка.

ДТП произошло днём 16 ноября возле дома №76, расположенного по адресу – улица Набережная. По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля марки «Лада-Приора», превысив скорость и отвлекшись от управления, врезался в автомобиль марки «Лада-Калина», который остановился перед пешеходным переходом.

24-летней пассажирке «Калины» понадобилась медицинская помощь.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm