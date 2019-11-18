Футбольная команда «Мордовия» со счетом 1:1 сыграла с ФК «Факел» из Воронежа.

Указанный матч прошел 17 ноября в Саранске. Местом проведения футбольного поединка стал стадион «Старт». Матч посетили более 400 зрителей.

На 13-й минуте матча мяч в ворота команды из Саранска отправил Артур Рябокобыленко. На 40-й минуте игры счет сравнял Данила Буранов.

В итоге матч завершился со счетом 1:1.

По информации, которая была опубликована пресс-службой футбольного клуба «Мордовия».

Также читайте о том, что недавно сотрудники УФСИН России по Мордовии стали победителями соревнований по самбо.

Источник: fc-mordovia.ru