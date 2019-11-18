В Большеберезниковском районе загорелась баня

В Большеберезниковском районе произошло возгорание бани.

Указанное происшествие произошло ранним утром 18 ноября на территории села Николаевка. Возле дома №136, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелась баня. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 15 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru