В Мордовии наградили лауреатов конкурса «Лучший урок письма»

В Мордовии наградили лауреатов федерального этапа XVII конкурса «Лучший урок письма».

Почта России, общероссийский профсоюз работников связи, МГУ им. Ломоносова и «Учительская газета» являются организаторами указанного конкурса. Награды получили четыре школьника из Мордовии.

Лямбирская школа №1 чествовала сразу двух финалистов, среди которых Дарина Магдеева, работа которой была признана лучшей в России в номинации «Рецепты счастливой семьи», и Даниил Храмов, ставший лауреатом в номинации «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи». Вместе с дипломом Дарине Магдеевой был вручен ноутбук, а Даниил Храмов получил рюкзак со школьными принадлежностями.

Самым юным лауреатом конкурса из Мордовии стала четвероклассница Берегово-Сыресевской школы, расположенной в Ичалковском районе, Арина Шунихина. Диплом и планшет школьнице вручила председатель республиканской профсоюзной организации работников связи Нина Саютинская.

Также лауреатом федерального конкурса писем стала ученица Большеелховской школы, расположенной в Лямбирском районе, Дарья Чиранова. Школьнице были вручены диплом и рюкзак с принадлежностями для учебы.

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Источник: pochta.ru