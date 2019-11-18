В Саранске в ДТП пострадали женщина и ребенок

В Саранске произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадали женщина и ребенок.

Происшествие произошло утром 15 ноября на территории Ленинского района города. На улице Коммунистической 50-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Ниссан», поворачивая налево, не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки «Рено», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

38-летней женщине и 10-летнему мальчику, которые находились в салоне «Рено», понадобилась медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф