В Темникове водитель иномарки сбил пешехода

В Темникове 39-летний мужчина попал под колёса иномарки.

ДТП произошло днём 17 ноября возле дома №44, расположенного по адресу – улица Интернациональная. 38-летний водитель автомобиля марки «Тойота-Королла» совершил наезд на 39-летнего мужчину, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении.

Пострадавший доставлялся в ГБУЗ РМ «Темниковская РБ». После оказания необходимой медицинской помощи мужчина был отпущен домой.

Водитель иномарки в момент ДТП находился в трезвом состоянии.

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Источник: гибдд.рф