В Саранске сотрудники ГИБДД остановили легковушку, которая находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен легковой автомобиль, который находится в розыске.

Днём 15 ноября возле дома №15, расположенного по адресу – улица Васенко, инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили легковой автомобиль марки «Лада-Приора» под управлением 33-летнего гражданина. В ходе проверки документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации указанного транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства 33-летний автомобилист был доставлен в отделение полиции №4 УМВД России по Саранску.

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Источник: гибдд.рф