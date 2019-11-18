В Мордовии планируют увеличить экспорт сельхозпродукции

Руководство Мордовии планирует к 2024 году в четыре раза увеличить объемы экспорта продукции регионального агропромышленного комплекса.

Ожидается, что указанный показатель будет достигнут посредством реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК», который является частью национального проекта под названием «Международная кооперация и экспорт».

Председатель комиссии региональной общественной палаты по вопросам экологии, охраны окружающей среды, развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Дмитрий Массеров говорит о том, что в том случае, если имеющаяся тенденция к экспорту будет пролонгирована, желаемый показатель будет достигнут.

В настоящее время главными продуктами агропромышленного комплекса Мордовии, предназначаемыми для экспорта, являются мясо птицы и куриные яйца. Наиболее перспективными экспортными направлениями считаются восточные страны, где имеет место развивающийся рынок.

По информации «Известий Мордовии».

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