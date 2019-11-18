В Мордовии скончался 4-летний мальчик, сильно ударившийся головой в результате падения

В Мордовии умер 4-летний мальчик.

Около двух недель назад в Рузаевке 4-летний мальчик, играя у себя дома, упал. В результате данного падения ребенок сильно ударился головой. Мальчик был экстренно доставлен в больницу. Ребенок пребывал в состоянии крайней степени тяжести.

Медики делали всё возможное для того, чтобы спасти мальчика, но, к сожалению, утром 18 ноября его сердце перестало биться. Известно, что врачи изначально сообщили родителям, что вероятность спасения их сына является крайне низкой.

Сотрудники следственных органов проводят проверку по факту смерти ребенка.

По информации «Известий Мордовии».

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