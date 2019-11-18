Воспитатель детского сада №71 Саранска претендует на звание "Воспитатель года России – 2019"

Работница одного из детсадов Саранска претендует на звание лучшего воспитателя России.
16 ноября на базе гимназии имени Е.М. Примакова, расположенной в Подмосковье, стартовал профессиональный конкурс «Воспитатель года России».
В рассматриваемом конкурсе принимают участие педагоги дошкольных образовательных организаций из 79 регионов России. Мордовию представляет воспитатель МДОУ «Детский сад №71» Ольга Гарькина, ставшая в этом году лучшим воспитателем республики.
Финал конкурса пройдет 19-20 ноября.
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Источник: adm-saransk.ru