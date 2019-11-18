В Саранске начинающие воспитатели детсадов посетили семинар по организации утренней гимнастики

В Саранске в рамках работы «Школы молодого педагога» прошел обучающий семинар по организации утренней гимнастики под названием «От движения к здоровью».

Указанный семинар, прошедший на базе МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №6», посетили начинающие педагоги из 68 дошкольных образовательных организаций Саранска с педагогическим стажем работы от двух месяцев до трех лет.

В ходе семинара начинающим воспитателям была продемонстрирована методика проведения утренней гимнастики для каждой возрастной группы, представлены памятки и раздаточный материал.

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Источник: adm-saransk.ru