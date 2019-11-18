Лыжник из Мордовии успешно выступил на международных соревнованиях

Лыжник КСШОР Мордовии Артем Мальцев стал обладателем серебряной медали международных соревнований.

Предсезонные соревнования под эгидой FIS, в рамках которых выступили лыжники сборной России из группы Маркуса Крамера, завершились накануне в Рованиеми (Финляндия).

Лыжники состязались в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем. Победу одержал россиянин Сергей Устюгов, представитель КСШОР Артем Мальцев занял второе место, третьим к финишу пришел Евгений Белов.

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Источник: vk.com/kshsor_mordovia