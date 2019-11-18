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Лыжник из Мордовии успешно выступил на международных соревнованиях

Лыжник из Мордовии успешно выступил на международных соревнованиях

Лыжник КСШОР Мордовии Артем Мальцев стал обладателем серебряной медали международных соревнований.

Предсезонные соревнования под эгидой FIS, в рамках которых выступили лыжники сборной России из группы Маркуса Крамера, завершились накануне в Рованиеми (Финляндия).

Лыжники состязались в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем. Победу одержал россиянин Сергей Устюгов, представитель КСШОР Артем Мальцев занял второе место, третьим к финишу пришел Евгений Белов.

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Источник: vk.com/kshsor_mordovia