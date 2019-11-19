В Кочкуровском районе в результате пожара пострадал мужчина

В Кочкуровском районе произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина.

Вечером 18 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Воеводское. В жилом доме №8, расположенном по адресу – улица Карла Маркса, загорелся пол. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров.

В одной из комнат постройки пожарные обнаружили мужчину. Данный гражданин был доставлен в больницу. Медики диагностировали у мужчины отравление продуктами горения.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru