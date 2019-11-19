Полицейские изъяли наркотики у 48-летнего жителя Рузаевки

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у 48-летнего местного жителя.

3 ноября на одной из улиц Рузаевки стражами порядка был остановлен 48-летний гражданин, в ходе личного досмотра которого был обнаружен гашиш массой 5,49 г.

По месту жительства горожанина сотрудники правоохранительных органов выявили и конфисковали марихуану и гашиш массой 5,29 г и более 70 г соответственно. Кроме того, в квартире мужчины были обнаружены электронные весы, пластиковые пакеты для фасовки, а также лезвие со следами наркотических веществ.

В отношении жителя Рузаевки было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф