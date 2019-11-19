В Зубово-Полянском районе загорелась баня

В Зубово-Полянском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.
Происшествие произошло днём 18 ноября в посёлке Школа тракторных бригадиров. Возле дома №22/2, который расположен по адресу – улица Горная, загорелась баня. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 24 квадратных метра.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось о том, что в Кочкуровском районе в результате пожара пострадал мужчина.
Источник: 13.mchs.gov.ru