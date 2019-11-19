В Мордовии за один день задержали нескольких пьяных автомобилистов

В Мордовии при содействии сотрудников Росгвардии было задержано несколько пьяных автомобилистов.

В ночь на 17 ноября в Краснослободске дежурный экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на автомобиль марки «Нива», водитель которого, включив знак поворота, свернул в другую сторону. Информация о данном автомобилисте была передана сотрудникам Госавтоинспекции, которые оперативно его задержали. Выяснилось, что водитель «Нивы» пребывает в состоянии алкогольного опьянения.

Спустя несколько часов в Ковылкино группа задержания получила сообщение о том, что на автозаправочной станции пассажир автомобиля избил водителя другой машины, а после этого скрылся. Во дворе многоквартирного дома, расположенного по адресу – улица Королёва, стражи порядка заметили транспортное средство, схожее по приметам на то, на котором скрылся подозреваемый в нанесении побоев. Водитель данной машины и его пассажир были задержаны. Прибыв по указанному адресу, сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что автомобилист находится в состоянии алкогольного опьянения. Пассажир машины был доставлен в отдел полиции, где его опознал пострадавший.

Поздним вечером того же дня в Зубово-Полянском районе группа задержания вневедомственной охраны обратила внимание на автомобиль марки УАЗ, который вилял из стороны в сторону. При содействии сотрудников Госавтоинспекции транспортное средство было остановлено. Выяснилось, что водитель УАЗа пребывает в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также о том, что в Саранске сотрудники ГИБДД остановили легковушку, которая находится в розыске.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia