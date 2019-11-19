В Мордовии сотрудники ГИБДД посетили детскую воскресную школу

Сотрудники Госавтоинспекции организовали мероприятие для воспитанников детской воскресной школы, функционирующей при соборе Феодора Ушакова.

Вниманию детей был представлен видеофильм, в котором в доступной форме были разъяснены правила поведения на дороге.

Кроме того, вместе с инспекторами по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД воспитанники воскресной школы разобрали различные дорожные ситуации, а также опасности, подстерегающие юных пешеходов на дороге.

Отдельное внимание инспекторы ГИБДД уделили использованию в темное время суток световозвращающих элементов. Самым маленьким воспитанникам воскресной школы были вручены световозвращающие значки.

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Источник: 13.мвд.рф