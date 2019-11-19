В Саранске полицейские задержали двух парней, пытавшихся украсть автомобиль

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали двух парней, которые пытались украсть автомобиль.

Ранним утром в полицию поступило сообщение от 50-летнего гражданина. Мужчина рассказал о том, что два неизвестных гражданина проникли в салон принадлежащего ему автомобиля марки ВАЗ-2103, который был припаркован по адресу – улица Марины Расковой. Свидетелем противоправных действий стал сосед владельца машины.

По горячим следам стражи порядка задержали подозреваемых в совершении указанного преступления, которыми оказались два парня 16- и 21-летнего возраста. Молодые люди сообщили, что хотели украсть транспортное средство, дабы продать его на запчасти.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф