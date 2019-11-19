Гороскоп на 20 ноября: Овнов и Стрельцов завалит бумажной работой, Раки станут детективами, а Скорпионам потребуется помощь

Овен
Множество бумажной работы может привести Овнов к нервному срыву. Выберите только самые важные и неотложные дела, а остальные отложите на другой день.
Телец
Прочтенная статья или книга могут натолкнуть Тельцов на идею о том, как улучшить свой бизнес. Неясные моменты следует уточнить при обсуждении идей с друзьями.
Близнецы
Близнецам, оказавшимся с детьми в этот день, захочется научить их чему-то или же рассказать сказку. Только не выбирайте для рассказа страшилку, предупреждают звезды.
Рак
В этот день Раки будут увлечены разгадыванием запутанной истории, прочитанной или услышанной от знакомых. Только не переусердствуйте, Шерлок, помните и о других делах.
Лев
Чтение книг или беседы со знатоками своего дела помогут Львам в освоении нового навыка, который вы решили приобрести совсем недавно.
Дева
В этот день будет достигнута одна из целей, рассчитанных на долгосрочную перспективу. Правда, следует опасаться любых новостей – от писем до звонков, так как хорошего ждать не следует.
Весы
Перед тем как навестить знакомого или друга, Весам следует решить все неотложные дела, иначе в гостях вы будете думать только об этом.
Скорпион
На плечи Скорпионов ляжет труд по обработке писем и звонков, связанных с долгосрочными задачами рабочей группы. Если здесь нет места даже мелким ошибкам, то попросите помощи.
Стрелец
В этот день Стрельцы будут на высоте и с легкостью расправятся с той кучей бумажной работы, которая свалится на них.
Козерог
Козероги получат долгожданное признание за проделанную работу. Вас будут много и долго поздравлять, не удивляйтесь, если это займет весь день.
Водолей
В этот день Водолеи могут заинтересоваться тем, насколько их сны оказываются вещими, ведь недавно несколько раз вы уже испытывали чувство дежавю, после чего вспоминали свои сны.
Рыбы
Долгие беседы с любимым и короткие поездки по делам. Вот и все, что готовят звезды в этот день Рыбам.
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