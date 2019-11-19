В исправительных учреждениях Мордовии почтили память жертв ДТП

В исправительных учреждениях Мордовии были проведены мероприятия, посвященные Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

В клубе исправительной колонии №1 была проведена лекция, посвященная вопросам безопасности дорожного движения.

Для осужденных исправительной колонии №2 был продемонстрирован видеофильм соответствующей тематики, а также был проведен семинар, в время которого заключенные декламировали собственные стихотворения на данную тему.

В исправительных учреждениях №№5, 7, 10, 19 и 22 были организованы просмотры и обсуждение видеороликов о ДТП, а также проведены конференции, посвященные безопасности дорожного движения.

В клубе исправительной колонии №13 прошла викторина «Безопасность дорожного движения», а также прошла акция под названием «Мы выбираем жизнь».

В отрядах исправительной колонии №14 были организованы лекции, направленные на повышение уровня защищенности от ДТП, изучение законодательства в сфере организации дорожного движения, а также информирование о возможностях предоставления первой помощи пострадавшим.

Также во всех исправительных учреждениях были совершены панихиды о погибших в результате автомобильных катастроф.

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Источник: 13.fsin.su