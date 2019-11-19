В Краснослободском районе в 2020 году расчистят русло реки Шапа

В Краснослободском районе в рамках реализации национального проекта «Экология» в следующем году будут проведены мелиоративные работы по расчистке русла реки Шапа.

Указанные работы будут проведены на участке между мостом, расположенным на дороге, соединяющей Краснослободск и Ельники, и местом, где река впадает в русло реки Ширей.

Будет проведена очистка берегов от кустарников, частичное углубление и расширение русла.

Кроме того, в следующем году будет расчищен пруд в деревне Зиновские Выселки.

Также в 2021 году начнутся работы по расчистке русла реки Мокши на участке от бывшей спасательной станции до административной границы деревни Русские Полянки.

По информации «Известий Мордовии».

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