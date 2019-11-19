В Саранске прошли соревнования по греко-римской борьбе среди юношей

В Саранске прошло первенство ОГФСО «Юность России» по греко-римской борьбе среди юношей.

Указанные соревнования проходили в период с 15 по 17 ноября на базе СШОР спортивной борьбы и дзюдо А.В. Мишина. В рассматриваемых состязаниях приняли участие 180 спортсменов из Мордовии, Марий-Эл, Татарстана, Удмуртии, Башкортостана, Ульяновской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ростовской, Тюменской, Тамбовской областей, Пермского края.

Представители Мордовии в ходе данных соревнований завоевали четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей.

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Источник: mordovia-sport.ru