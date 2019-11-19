Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Спортсменки из Мордовии удачно выступили на международных соревнованиях по боксу

Спортсменки из Мордовии удачно выступили на международных соревнованиях по боксу

Спортсменки из Мордовии успешно выступили на международных соревнованиях по боксу.

16 ноября в Минске завершился международный турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева. В рассматриваемых состязаниях приняли участие более 100 спортсменов из нескольких стран мира.

В составе сборной России выступали две представительницы СШОР по боксу им. Олега Маскаева, среди которых Мясоутова Нурия (весовая категория до 57 кг) и Пинигина Екатерина (весовая категория до 51 кг). Спортсменки из Мордовии завоевали бронзовые медали турнира.

Также читайте о том, что в Саранске прошли соревнования по греко-римской борьбе среди юношей.

 

 

 


Источник: mordovia-sport.ru