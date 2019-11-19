Спортсменки из Мордовии удачно выступили на международных соревнованиях по боксу

Спортсменки из Мордовии успешно выступили на международных соревнованиях по боксу.

16 ноября в Минске завершился международный турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева. В рассматриваемых состязаниях приняли участие более 100 спортсменов из нескольких стран мира.

В составе сборной России выступали две представительницы СШОР по боксу им. Олега Маскаева, среди которых Мясоутова Нурия (весовая категория до 57 кг) и Пинигина Екатерина (весовая категория до 51 кг). Спортсменки из Мордовии завоевали бронзовые медали турнира.

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Источник: mordovia-sport.ru