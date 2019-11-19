В Саранске прошли соревнования по плаванию

В Саранске завершились чемпионат и первенство России по плаванию (спорт ЛИН) на короткой воде, а также всероссийские соревнования по плаванию среди лиц с синдромом Дауна.

Дворец водных видов спорта Саранска стал местом проведения указанных соревнований, которые проходили в период с 14 по 17 ноября. Участниками рассматриваемых состязаний стали 117 пловцов из 31 региона России.

Мордовию на данных соревнованиях представлял спортсмен САШ Е.В. Швецова Евгений Ашаев, выступавший на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем. Представитель республики выполнил норматив третьего спортивного разряда, став 25-м на 100-метровке.

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Источник: mordovia-sport.ru