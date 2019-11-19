В Саранске были проведены соревнования по самбо

В Саранске прошел турнир по самбо.

Указанные соревнования были проведены 16 ноября на базе спортивного комплекса «Олимп». В данных состязаниях приняли участие более 100 юношей и девушек 2007-2008 годов рождения из Саранска, Пензенской области, Кочкуровского, Ковылкинского и Торбеевского районов Мордовии.

Среди юношей в весовой категории 31 кг победу одержал Кулаев Макар. В весовых категориях 34 кг и 38 кг победителями стали Амелькин Кирилл и Рябов Максим соответственно. В весовой категории 42 кг первое место занял Черкасов Вячеслав. В весовой категории 46 кг лучший результат показал Песков Роман. В весовых категориях 50 кг, 55 кг и свыше 55 кг лучшими стали Силькунов Виталий, Осичкин Михаил и Морозов Артем соответственно.

Среди девушек победу одержали Орлова Анастасия (весовая категория 29 кг), Полханова Надежда (весовая категория 34 кг), Иванова София (43 кг) и Скапцова Виктория (весовая категория свыше 55 кг).

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Источник: mordovia-sport.ru