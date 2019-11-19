В Саранске с директора организации взыскали материальный ущерб

В Саранске прокуратура добилась взыскания материального ущерба, причиненного в результате преступления.

Гражданин Авдеев В. В., будучи руководителем ООО «ГУК Юго-западная», уклонился от уплаты налогов с организации, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о суммах налогов. В конце марта нынешнего года уголовное дело, возбужденное по данному факту, и уголовное преследование были прекращены по причине истечения сроков давности.

Прокурор Ленинского района Саранска обратился в суд с исковым заявлением к Авдееву В.В. о взыскании материального ущерба, причиненного в результате преступления.

Ленинский районный суд Саранска удовлетворил исковые требования прокурора. С гражданина Авдеева в пользу бюджета России был взыскан материальный ущерб в размере 1,64 млн рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

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Источник: prokrm.ru