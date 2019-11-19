Хоккейная команда «Мордовия» уступила ХК «Кристалл» в первенстве ЮХЛ

Хоккейная команда «Мордовия» уступила ХК «Кристалл» из Саратова в первенстве ЮХЛ (юниорской хоккейной лиги).

Матчи прошли 16 и 17 ноября в Саратове.

Обе встречи со счетом 7:3 и 11:3 завершились в пользу команды из Саратова.

Шайбы в составе «Мордовии» забрасывали Егоркин Андрей (дважды), Орловский Кирилл (дважды), Дикарев Арсений и Горохов Илья.

По информации, которая была опубликована министерством спорта, молодежной политики и туризма Мордовии.

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Источник: mordovia-sport.ru