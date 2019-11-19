Руководителя одной из организаций Мордовии оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства

В Мордовии руководитель одной из местных организаций был оштрафован за нарушение законодательства о противодействии коррупции.
Сотрудниками прокуратуры Ичалковского района было установлено, что в апреле нынешнего года директор ЗАО «Ичалки» заключил трудовой договор с работницей, ранее замещавшей должность специалиста первого разряда отдела камеральных проверок МИФНС №4 Мордовии. Вопреки требованиям действующего законодательства руководитель указанной организации не уведомил об этом в установленный срок бывшего работодателя государственного служащего.
В отношении директора ЗАО «Ичалки» была избрана мера административного наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.
Кроме того, одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.
Читайте также о том, что полицейские изъяли наркотики у 48-летнего жителя Рузаевки.
Источник: prokrm.ru