Руководителя одной из организаций Мордовии оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства

В Мордовии руководитель одной из местных организаций был оштрафован за нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Сотрудниками прокуратуры Ичалковского района было установлено, что в апреле нынешнего года директор ЗАО «Ичалки» заключил трудовой договор с работницей, ранее замещавшей должность специалиста первого разряда отдела камеральных проверок МИФНС №4 Мордовии. Вопреки требованиям действующего законодательства руководитель указанной организации не уведомил об этом в установленный срок бывшего работодателя государственного служащего.

В отношении директора ЗАО «Ичалки» была избрана мера административного наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Кроме того, одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

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Источник: prokrm.ru