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Спортсменка из Мордовии стала призером всероссийского турнира по карате

Спортсменка из Мордовии стала призером всероссийского турнира по карате

Спортсменка из Мордовии стала призером всероссийского турнира по киокусинкай Kazan Open.

Указанные соревнования проходили 16-17 ноября в Казани. Кроме того, в эти дни были проведены чемпионат и первенство города.

Мордовию на рассматриваемых состязаниях представляла спортсменка федерации киокусинкай карате республики Анна Сафаргалиева, которая стала серебряным призером соревнований.

По информации, которая была опубликована пресс-службой министерства спорта, молодежной политики и туризма Мордовии.

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Источник: mordovia-sport.ru