Спортсменка из Мордовии стала призером всероссийского турнира по карате

Спортсменка из Мордовии стала призером всероссийского турнира по киокусинкай Kazan Open.

Указанные соревнования проходили 16-17 ноября в Казани. Кроме того, в эти дни были проведены чемпионат и первенство города.

Мордовию на рассматриваемых состязаниях представляла спортсменка федерации киокусинкай карате республики Анна Сафаргалиева, которая стала серебряным призером соревнований.

По информации, которая была опубликована пресс-службой министерства спорта, молодежной политики и туризма Мордовии.

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Источник: mordovia-sport.ru