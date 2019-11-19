Спортсменка из Мордовии стала призером всероссийского турнира по карате

Спортсменка из Мордовии стала призером всероссийского турнира по киокусинкай Kazan Open.
Указанные соревнования проходили 16-17 ноября в Казани. Кроме того, в эти дни были проведены чемпионат и первенство города.
Мордовию на рассматриваемых состязаниях представляла спортсменка федерации киокусинкай карате республики Анна Сафаргалиева, которая стала серебряным призером соревнований.
По информации, которая была опубликована пресс-службой министерства спорта, молодежной политики и туризма Мордовии.
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Источник: mordovia-sport.ru