Прокуратура Кадошкинского района выявила нарушения законодательства в сфере обращения с отходами животноводства

В Кадошкинском районе сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения законодательства в сфере обращения с отходами животноводства.
При проверке деятельности трех крестьянско-фермерских хозяйств сотрудники прокуратуры указанного района выяснили, что биологические отходы в данных хозяйствах в установленном порядке не утилизировались, а соответствующие документы не велись. Отходы животноводства без предварительной обработки вывозились на прилегающие территории ферм.
Учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц размещенных отходов, мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов, а также производственный экологический контроль не осуществлялись.
Руководителям хозяйств были внесены представления об устранении нарушений законодательства и привлечении к ответственности лиц, их допустивших.
Кроме того, в отношении должностных лиц были возбуждены дела об административных правонарушениях.
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Источник: prokrm.ru