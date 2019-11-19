Прокуратура Темниковского района выявила нарушения в работе двух магазинов

В Темниковском районе сотрудники прокуратуры вывили нарушения в работе двух местных магазинов.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что в магазине, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, продаются продукты с истекшим сроком годности.

Другим индивидуальным предпринимателем, также являющимся владельцем магазина, была допущена продажа алкоголя без соответствующей товарно-сопроводительной документации.

Кроме того, в указанных торговых заведениях были выявлены нарушения в части оформления ценников на реализуемую алкогольную продукцию, а также их отсутствие.

В отношении индивидуальных предпринимателей были вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Кроме того, владельцам магазинов были внесены представления с требованием устранить нарушения законодательства.

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Источник: prokrm.ru