В Саранске в результате ДТП пострадала 41-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадала 41-летняя женщина.

Указанное происшествие произошло поздним вечером 18 ноября на территории Пролетарского района города. На улице Строительной 23-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Инфинити», не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Гранта», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

41-летней пассажирке «Гранты» понадобилась медицинская помощь. Женщина доставлялась в одну из больниц Саранска. После оказания необходимой медицинской помощи гражданка была отпущена домой.

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Источник: гибдд.рф