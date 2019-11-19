19 ноября в УФССП РФ по Мордовии был проведен квалификационный экзамен государственных гражданских служащих для решения вопроса о присвоении классного чина.

В аттестационную комиссию под председательством заместителя главного судебного пристава Мордовии В.С. Байгельдиной вошли начальники профильных отделов аппарата УФССП.

Гражданские служащие достойно отвечали на вопросы комиссии, показав надлежащий уровень знаний законодательной базы по основным направлениям деятельности.

По итогам заседания аттестационной комиссии государственные гражданские служащие успешно сдали квалификационный экзамен на присвоение классного чина.

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Источник: r13.fssprus.ru