Мэр Саранска провел встречу с владельцами земельных участков, расположенных в посёлке Николаевка

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев провел встречу с собственниками земельных участков, расположенных в посёлке Николаевка.

В начале встречи градоначальник зачитал список улиц, за строительство дорог на которых ранее ратовали владельцы земельных участков. На улицах Инсарской, Южной, Маскинскова, Темниковской, Бобкова, Ахромеева, Ратной, Аграрной, Майском переулоке, Гризодубовой, Славянской, Корнеева, Стрельченко, Георгиевской, Бородинской, Мичурина, Левкова нужно построить 20 километров автодорог. Также на этих улицах необходимо провести работы по строительству сетей водоснабжения, канализования, газоснабжения, наружного освещения.

В настоящее время в посёлке Николаевка насчитывается 1388 земельных участков. Общая протяженность построенных дорог составляет 14200 метров. Кроме того, были проложены линии электропередач.

Говоря о строительстве дорог на тех участках, где приемлемого дорожного покрытия ещё нет, глава городской администрации заявил, что в ближайшее время будет разработана проектно-сметная документация и скорректирована существующая ПСД на газоснабжение, после чего появится возможность участвовать в программе «Жилье», реализуемой в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», которая предполагает строительство автодорог, сетей водоснабжения и канализования. Реальные результаты, по словам мэра, можно будет увидеть уже в следующем году.

Присутствующие на встрече собственники земельных участков также интересовались, по какой причине нельзя включить данный район в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Директор КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Дергунов пояснил присутствующим, что на территории Саранска в рамках этой проекта проводятся только ремонтно-восстановительные работы существующих проезжих частей, а также ликвидация аварийно-опасных участков дорог.

Кроме того, Пётр Тултаев пообещал связаться с руководством ресурсоснабжающей организации, дабы обсудить возможное снижение стоимости электроэнергии. Также градоначальник заявил, что в ближайшее время будут даны поручения, необходимые для решения проблем с освещением.

В ходе встречи также были подняты вопросы о расчистке дорог в зимнее время и патрулировании улиц сотрудниками полиции. Пётр Тултаев пообещал, что эти вопросы будут решены.

Также мэр Саранска отправился на осмотр водопропускных труб на улицах Ахромеева и Бобкова. На месте градоначальник убедился, что работа была сделана не до конца. Глава городской администрации дал поручение проработать вопрос об отсыпке щебнем и песком этих двух участков.

Ранее сообщалось о том, что мэр Саранска провел встречу с жителями посёлка ТЭЦ-2.

Источник: adm-saransk.ru