В Мордовии создадут несколько мобильных технопарков

На территории Мордовии в ближайшее время планируют создать несколько мобильных технопарков.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» предполагается создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех».

Также на ближайшее будущее запланировано открытие центра на базе МГУ им. Н.П. Огарева, который обеспечит обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам.

Кроме того, в ближайшее время в регионе планируется создание не менее трех мобильных технопарков и четырех детских технопарков «Кванториум» (с учетом открытого два года назад).

По информации «Известий Мордовии».

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