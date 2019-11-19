Мордовский балет очаровал зрителей из Шотландии и Северной Ирландии

Артисты музыкального театра имени И.М. Яушева, балетмейстер-постановщик и солистка Полина Филиппова, ведущий солист балета Илья Перепёлкин выступили с постановками «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» в Шотландии и Северной Ирландии.

Указанные постановки с успехом были показаны в рамках фестиваля классического балета, который проходил в период с 4 по 18 ноября в нескольких городах Шотландии и Северной Ирландии.

Кроме того, артисты из Мордовии в рамках упомянутого фестиваля приняли участие в двух благотворительных концертах.

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Источник: mktrm.ru