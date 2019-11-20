В Лямбирском районе ДТП унесло жизнь 25-летнего парня

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса, в результате которого погиб 25-летний молодой человек.

Происшествие произошло вечером 19 ноября на 273-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород, Пензу и Саратов. По предварительной информации, 26-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», совершая обгон, выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус марки «Хендай».

От полученных телесных повреждений 25-летний пассажир легковушки скончался на месте происшествия. Водитель «Калины» был доставлен в реанимационное отделение ближайшей больницы.

Также читайте о том, что в Саранске в ДТП пострадали женщина и ребенок.

Источник: гибдд.рф