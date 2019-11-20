В Лямбире в результате пожара погиб мужчина

В Лямбире произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.
Вечером 19 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Полевой. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит двухквартирный жилой дом №24.
Внутри горящего помещения был обнаружен труп мужчины 1946 года рождения. Известно, что данный гражданин проживал один.
Огонь повредил квартиру погибшего мужчины на площади 40 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается.
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Источник: 13.mchs.gov.ru