В Ковылкино открылся виртуальный концертный зал

В Ковылкино был открыт виртуальный концертный зал.
В указанном зале жители Ковылкино смогут в режиме реального времени смотреть и слушать концерты российских и зарубежных музыкальных коллективов.
Рассматриваемый концертный зал был открыт в рамках реализации регионального проекта под названием «Цифровая культура». Жители Ковылкино уже успели посмотреть в новом зале концерт хора имени М. Пятницкого.
Дом культуры Ковылкинского района стал местом размещения рассматриваемого концертного зала.
По информации «Известий Мордовии».
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