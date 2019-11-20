В Саранске полицейские изъяли синтетические наркотики у 23-летнего парня

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего молодого человека, который подозревается в хранении наркотиков.

В ночь на 19 ноября сотрудники патрульно-постовой службы УМВД РФ по Саранску в подъезде дома, расположенного по адресу – улица Косарева, задержали 23-летнего молодого человека, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и конфискованы синтетические наркотики массой более 15 г.

В отношении парня было возбуждено уголовное дело. Молодой человек сообщил, что приобрел наркотики на одном из сайтов.

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Источник: 13.мвд.рф