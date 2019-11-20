В Чамзинском районе горел жилой дом

В Чамзинском районе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.
Происшествие произошло утром 19 ноября на территории деревни Каменка. На улице Данилова загорелся жилой дом №62. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 10 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru