На одной из улиц Саранска произошла драка

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали нескольких парней, которые устроили драку.

Вечером 18 ноября экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о том, что в юго-западной части города произошло происшествие. Прибыв на место инцидента, стражи порядка обнаружили нескольких дерущихся парней. Правоохранители остановили драку, а также задержали всех её участников.

Два участника конфликта были госпитализированы.

Стражи порядка выяснили, что ссора произошла в расположенном поблизости торговом заведении. В определенный момент конфликта парни решили выйти на улицу.

Пять участников драки были доставлены в отдел полиции №1 УМВД РФ по Саранску.

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Источник: 13.мвд.рф