В Саранске произошел крупный пожар

В Саранске произошло возгорание бани и надворных построек.

Вечером 19 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в деревне Ивановка. Возле дома №2, расположенного по адресу – улица Октябрьская, горели баня и надворные постройки. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 120 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Причина возгорания бани и надворных построек в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Лямбире в результате пожара погиб мужчина.

Источник: 13.mchs.gov.ru