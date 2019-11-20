В Ельниковском районе в результате ДТП пострадал 43-летний мужчина

В Ельниковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 43-летний мужчина.

Происшествие произошло ранним утром 19 ноября на 92-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск. По предварительным данным, 47-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-211540, не обеспечив постоянного контроля над управлением и не приняв во внимание метеорологические условия, совершил наезд на 43-летнего мужчину, осуществлявшего дозаправку автомобиля марки ВАЗ-2106, а затем врезался в данное транспортное средство.

43-летний пострадавший был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Краснослободская МБ».

В отношении 47-летнего автомобилиста был составлен административный материал.

Ранее сообщалось о том, что в Лямбирском районе в результате ДТП погиб 25-летний парень.

Источник: гибдд.рф