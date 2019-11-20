Сотрудники ММО МВД РФ «Чамзинский» провели встречу со старшеклассниками

Сотрудники ММО МВД России «Чамзинский» провели встречу с учениками старших классов СОШ №2, расположенной в Комсомольске.

Старший участковый уполномоченный Александр Мамонов, юрисконсульт Ирина Ерошкина и инспектор по исполнению административного законодательства Яна Биряева разъяснили школьникам их права и обязанности.

Участковый уполномоченный полиции рассказал подросткам о том, как не стать жертвой преступления, а также о том, куда следует обращаться, если противоправные действия всё же были совершены.

Отдельное внимание было уделено негативным последствиям наркомании.

Юрисконсульт ММО проинформировала старшеклассников о том, какие нормативные документы регламентируют защиту детей, а также рассказала об ответственности за ложные сообщения в экстренные службы.

Инспектор по исполнению административного законодательства рассказала о правилах для пешеходов и пассажиров транспортных средств.

Также школьники были ознакомлены со спецификой работы экспертно-криминалистического подразделения.

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Источник: 13.мвд.рф