Полицейские посетили одну из школ Рузаевки

Сотрудники ОМВД России по Рузаевскому району посетили школу №15.

Стражи порядка провели со школьниками, их родителям, а также педагогами указанного учебного заведения занятие, посвященное правилам посещения различных сайтов

Сотрудники правоохранительных органов напомнили правила поведения в социальных сетях и проинформировали о необходимости защиты персональных данных.

Также стражи рассказали школьникам об ответственности за совершение административных правонарушений и уголовно-наказуемых деяний.

По окончании занятия ребята совместно с сотрудниками полиции сделали памятку, соответствующую теме беседы.

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Источник: 13.мвд.рф