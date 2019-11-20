Неизвестный мошенник ограбил 65-летнюю жительницу Саранска

В Саранске 65-летняя местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился работником банка.

14 ноября 65-летней жительнице Саранска позвонил ранее неизвестный ей гражданин, который представился работником банка и сообщил о том, что горожанке были начислены бонусы за пользование услугами финансовой организации. После этого незнакомец попросил гражданку сообщить ему персональные данные. Женщина, выполнив просьбу якобы работника банка, обнаружила, что с её счета были похищены денежные средства в сумме 15 тыс. рублей.

В настоящее время стражи порядка устанавливают личность мошенника.

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Источник: 13.мвд.рф