19-летняя жительница Саранска осталась без денег, пытаясь купить мобильный телефон

В Саранске 19-летняя местная жительница лишилась денежных средств, пытаясь приобрести мобильный телефон.

Недавно 19-летняя жительница Саранска обнаружила на популярном сайте объявление о продаже мобильного телефона. Девушка вышла на связь с продавцом. Обсудив детали покупки гаджета, горожанка перечислила автору объявления о продаже предоплату в размере 23 тыс. рублей. После этого продавец перестал выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мошенника, ограбившего жительницу Саранска.

Ранее сообщалось о том, что неизвестный мошенник ограбил 65-летнюю жительницу Саранска.

Источник: 13.мвд.рф