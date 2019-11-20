В Саранске осудили местного жителя, избившего полицейского

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, избившего сотрудника полиции.

Указанный гражданин работал в одном из кафе Саранска. В один из дней данное заведение посетил сотрудник правоохранительных органов, дабы проверить информацию о продаже контрафактной алкогольной продукции. Осужденный, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил стража порядка кулаком по животу и рукам.

Решением суда в отношении жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф