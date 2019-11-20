Житель Мордовии подозревается в краже металлической ограды с кладбища

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в краже металлической ограды с кладбища.

В дежурную часть ОМВД РФ по Рузаевскому району обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что в период с 9 по 19 ноября неизвестный преступник похитил металлическую ограду с могил её родственников.

По подозрению в совершении указанного преступления был задержан 46-летний житель села Берсеневка Лямбирского района. Мужчина сообщил, что сдал украденную ограду в пункт приема металла, получив за это 6,3 тыс. рублей. Деньги подозреваемый потратил на покупку бензина, оплату услуг ЖКХ и приобретение продуктов.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф